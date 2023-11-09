В Югре экс-главу «Кама-Нефти» осудили за неуплату почти 200 млн рублей налогов

В Нижневартовске вынесли приговор бывшему главе ООО «Кама-Нефть», обвиняемому в уклонении от уплаты 198,9 млн руб. налогов. Городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, назначив один год и щесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным следствия, обвиняемый, который занимал пост главы компании, оказывающего услуги нефтедобывающим организациям, уклонялся от налогов с 2017 по 2020 год. Вину в преступлении он признал.

Суд также взыскал с него в доход бюджета сумму неуплаченных налогов.

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