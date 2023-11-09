В Ростове из-за пожара перекрыто движение по улице Социалистической

Проезд по ул. Социалистической в Ростове-на-Дону перекрыт из-за пожара в старом аварийном здании. Движение прервано на участке от пр. Кировского до пр. Чехова, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Градоначальник отметил, что горит расселенный аварийный дом 1900-го года постройки.

Как сообщалось ранее, пожар охватил 600 кв. м. В ликвидации огня задействованы 61 человек и 20 единиц техники.

Анастасия Назарова