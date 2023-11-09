«Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин

8 ноября состоялось внеочередное собрание акционеров АО «Метафракс Кемикалс», сообщила компания. На нем гендиректором АО был назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кучуксульфат Фото: Кучуксульфат

До назначения на «Метафракс Кемикалс» господин Худайбирдин возглавлял АО «Кучуксульфат» (Алтайский край).

Кроме того, с 7 ноября полномочия единоличного исполнительного органа дочерних компаний АО «Метафракс Кемикалс» осуществляет в качестве управляющей организации сам «Метафракс Кемикалс». Ранее всем холдингом управляло ООО УК «Метафракс групп».

«Изменение модели управления компаниями «Метафракс Групп» позволит обеспечить непрерывность деятельности, дальнейшую реализацию проектов, сохранить управляемость группой компаний. Холдинг в полном объеме продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками» - говорится в сообщении компании.

Напомним, это осенью почти 97% акций АО «Метафракс Кемикалс» перешли под контроль Росимущества.

«Метафракс Групп» выпускает более 12 наименований химической продукции, в том числе метанол, формальдегид, параформальдегид, карбамидоформальдегидный концентрат, формиат натрия, карбамид, меламин, а также синтетические смолы широкого спектра применения. В состав группы также входит компания «Метадинеа» с площадками в Пермском крае и Московской области. Кроме того, «Метафракс Групп» включает в себя индустриальный парк «Карболит» (Московская область), трейдинговые компании и сервисные компании.