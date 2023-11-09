Отчисления от потребсферы Краснодара увеличились на 18%

Налоговые отчисления от предприятий потребительской сферы выросли в 2023 году на 18%. Как сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольгу Ольшанскую, по данным на 27 октября поступило около 44,7 млрд руб.

Начальник управления отметила, что в среднем цены на продовольственную и непродовольственную группу товаров растут примерно одинаково, без резких скачков. Рост стоимости товаров Ольга Ольшанская связывает с изменением логистических цепочек, введением санкций и повышением курса доллара.

По словам главы управления торговли, сейчас в Краснодаре количество нестационарных торговых объектов почти втрое превышает нормативные показатели, которые составляют 731 объект. При этом в городе их более 2,1 тыс. В ноябре в мэрии планируют обсудить актуализацию схемы НТО.

«В этом году мы выдали 113 решений на ярмарки, это порядка 11 тыс. торговых мест. Из них — у нас 23 социальных ряда, где те люди, которые выращивают собственную продукцию, ее реализовывают без каких-либо обязательных финансовых условий»,— отметила Ольга Ольшанская.

Торговля на ярмарках и рынках приносит городу, по словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара, около 10% от общего оборота оптово-розничной торговли. Только за первое полугодие город получил 18 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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