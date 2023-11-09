Судья райсуда, который вынес приговор вице-премьеру Башкирии, перешел в ВС

Заместитель председателя Ленинского райсуда Уфы Артур Гималетдинов назначен судьей Верховного суда Башкирии. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин, сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

В июне Артур Гималетдинов вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) по приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году и приговорены к шести годам в колонии общего режима. Вину осужденные не признали. Не согласившись с приговором, они обжаловали его. Ближайшее судебное заседание в ВС Башкирии назначено на 15 ноября.

Венера Хисамова

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