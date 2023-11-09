Для уборки улиц в Ростове зимой подготовлено 200 единиц техники

Для уборки улиц от снега и льда в Ростове-на-Дону грядущей зимой подготовлено 200 единиц спецтехники. В случае необходимости будут привлечены еще 100 единиц, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На муниципальных территориях уборкой будут заниматься более 1 тыс. дворников. Также еще 2 тыс. человек будут привлечены управляющими компаниями.

Заготовлено около 10 тыс. т противогололедных материалов. Также в городе согласованы 10 площадок для складирования снега.

Анастасия Назарова