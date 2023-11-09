Глава Башкирии учредил премии в области журналистики

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил премии главы в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» «в целях повышения престижа профессии журналиста», сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Ежегодно будут вручаться 20 премий по 300 тыс. руб. каждая на конкурсной основе штатным и внештатным авторам материалов (информационных, аналитических, публицистических, теле-, радиопрограмм, печатных, аудио-, аудиовизуальных сообщений), опубликованных в СМИ. Также премии могут вручаться издателям и редакциям СМИ, зарегистрированным в Башкирии, творческим работникам.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте