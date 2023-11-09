Обанкротившаяся супруга бывшего председателя правления Экопромбанка оспорит решение суда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу бывшей начальницы казначейства ОАО «Экопромбанк» Татьяны Мазуки об оспаривании статуса банкрота. Информация об этом появилась на сайте электронного правосудия.

Согласно определению суда, 7 ноября жалоба госпожи Мазуки была принята к судопроизводству. Следующее заседание состоится 11 декабря.

Напомним, в сентябре суд признал госпожу Мазуку несостоятельной. Татьяна Мазука имела перед Экопромбанком задолженность в размере 56,6 млн руб., не уплаченную свыше трех месяцев. Должница также не предложила собранию кредиторов план реструктуризации своих долгов. Суд решил ввести процедуру реализации имущества госпожи Мазуки сроком на пять месяцев, а также взыскать с нее 6 тыс. руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство, кредитный комитет и трудилась заместителем главного бухгалтера. В 2014 году у кредитного учреждения была отозвана банковская лицензия. 2 июня 2016 года Татьяна Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Мюнхен. Больше в Россию госпожа Мазука не возвращалась. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас она находится на Кипре.

В декабре 2022 года ОАО «Экопромбанк» обратилось с заявлением о признании банкротом бывшего члена правления кредитной организации Татьяны Мазуки. Сумма долга госпожи Мазуки составила более 56,6 млн руб. Должница являлась также супругой бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, который в октябре прошлого года был осужден к семи годам лишения свободы за хищение средств организации.