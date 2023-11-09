На научные исследования в Удмуртии направили 2,1 млрд рублей в 2022 году

В Удмуртии в 2022 году на научные исследования и разработки направили 2,1 млрд руб. Большая часть средств ушла на технические науки, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом всего было разработано шесть передовых производственных технологий, три — с использованием запатентованных изобретений. Все они оказались новыми для России. Передовые производственные технологии использовали 238 организаций республики.

Отметим, что в 2022 году активное участие в развитии научных исследований и разработок принимали и молодые специалисты до 35 лет (34%). В сфере также трудятся 463 женщины, из них 62% занимались техническими науками.

Напомним, ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.