На научные исследования в Удмуртии направили 2,1 млрд рублей в 2022 году
В Удмуртии в 2022 году на научные исследования и разработки направили 2,1 млрд руб. Большая часть средств ушла на технические науки, сообщает Удмуртстат.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
При этом всего было разработано шесть передовых производственных технологий, три — с использованием запатентованных изобретений. Все они оказались новыми для России. Передовые производственные технологии использовали 238 организаций республики.
Отметим, что в 2022 году активное участие в развитии научных исследований и разработок принимали и молодые специалисты до 35 лет (34%). В сфере также трудятся 463 женщины, из них 62% занимались техническими науками.
Напомним, ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие.