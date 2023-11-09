Мэрия Краснодара изъяла земли вдоль ЖК «Мелодия» для строительства дороги

Администрация Краснодара изымет два земельных участка, расположенных вдоль ЖК «Мелодия». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Участки находятся в границах улиц Снесарева и Невкипелого. Их площадь составляет 1,75 га. На изъятой земле планируется построить автомобильную дорогу и сети инженерно-технического обеспечения.

С письмом об изъятии земель для строительства дороги обратился департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара. В течение десяти дней после публикации постановления (до 18 ноября) собственники получат уведомления об изъятии.

Татьяна Ручкина

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