ТАСС: Роскомнадзор нашел новое нарушение Моргенштерном закона об иноагентах

Роскомнадзор составит административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (Минюст признал его иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его Telegram-канале. Об этом ТАСС сообщил близкий к Роскомнадзору источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам источника, на Моргенштерна составят протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц. Основанием стал пост в канале, опубликованный в середине октября. Протокол может стать уже третьим для Моргенштерна.

Прошлое решение об отсутствии маркировки иноагента, по которому был предусмотрен штраф 40 тыс. руб., еще не вступило в силу, потому что было обжаловано. Второй протокол будет рассмотрен в Савеловском суде на 16 ноября.

Минюст включил Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В материалах Минюста говорится, что рэпер занимался «политической деятельностью», а в качестве источника финансирования указана медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Сейчас Моргенштерн находится не в России.

Анастасия Ларина