За последнюю неделю октября заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла приблизительно на четверть — с 584 до 733 зараженных. А с 30 октября по 5 ноября в регионе выявили уже 805 случаев коронавируса, 216 жителей Кубани госпитализировали. Текущую ситуацию для «Ъ-Кубань» прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части краснодарской клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Мордвинцева.

Заместитель главного врача по медицинской части краснодарской клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Мордвинцева

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«Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 20,1%, а число госпитализаций увеличилось на 14,3%. В Краснодарском крае, как и в целом по стране, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Так, за сутки порой регистрируют более трехсот случаев коронавирусной инфекции, месяцем ранее этот показатель варьировался в районе 80-100 пациентов. Больше всего заболевших выявляют, как правило, в Краснодаре, Сочи и в других крупных городах. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер, как грипп и ОРВИ, соответственно, осенью происходит подъем заболеваемости. К тому же к нам в регион приезжают туристы, которые хотят отдохнуть во время выходных и праздничных дней.

Что же касается мутаций штамма, то по данным Роспотребнадзора, появились новые варианта вируса, один из которых — “Пирола”. Это вариация уже знакомого всем “Омикрона”. Инфекция имеет более легкие клинические проявления, но большую способность к распространению. Им легче заразиться. Симптомы заболевания больше напоминают привычные ОРВИ или грипп. К самым распространенным симптомам относятся: заложенность носа, боль в горле, сухой кашель, расстройство стула, головная боль, выраженная слабость, лихорадка, ломота в суставах и мышцах.

Специалисты предполагают, что пик заболеваемости может прийтись на ноябрь. Затем заболеваемость, вероятно, пойдет на спад.

Что же делать, чтобы обезопасить себя от подобных заболеваний? Самое главное — это соблюдение правил личной гигиены вне дома. Важна социальная дистанция. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Старайтесь по возможности ограничивать приветственные рукопожатия и поцелуи, прикосновения к лицу, к поверхностям и предметам в общественных местах. Обязательно используйте дезинфицирующие средства для рук. Это могут быть и антисептики, антибактериальные салфетки с соответствующим составом. Во время кашля или чихания необходимо прикрывать нос и рот при помощи одноразовых салфеток, которые после использования нужно утилизировать. Нельзя пренебрегать одноразовыми медицинскими масками. Маски необходимо использовать в том числе здоровым людям в многолюдных местах (общественном транспорте, магазинах, аптеках и т. д.) и при контактах с инфицированными людьми.

Конечно же, необходимо вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте правильный режим, включая полноценный сон, старайтесь употреблять пищу, богатую белками, витаминами и минеральными веществами. Не забывайте и о физической активности. Откажитесь от употребления табака. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом».

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