Глава СКР проверит строительство асфальтового завода в Дубровке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по законности строительства асфальтобетонного завода в поселке Дубровка Коркинского района Челябинской области. В ведомство обратились местные жители, сообщает Информационный центр СК России.

Жители Дубровки несогласны со строительством завода в непосредственной близости от их домов. «Граждане опасаются за свое здоровье, так как предприятие может пагубно повлиять на экологическую обстановку и развитие в этой местности животноводческого хозяйства»,– сообщает СК РФ. Обращения южноуральцев в компетентные органы результатов не принесли.

После того как о конфликте сообщили средства массовой информации в следственном управлении СК РФ по Челябинской области началась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах этой проверки.

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