Назначен зампред Индустриального суда Перми

Заместителем председателя Индустриального суда Перми назначен Валентин Мазунин. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 8 ноября 2023 года. Господин Мазунин ранее работал в администрации Еловского района, а также в прокуратуре Пермского края. В феврале 2017 года назначен на должность судьи Индустриального суда Перми.

Этим же указом президента РФ в Пермском крае назначены шесть судей районных судов: Антонина Сергеева — на должность судьи Большесосновского районного суда, Елена Никулина — на должность судьи Красновишерского районного суда, Елена Щеколдина — на должность судьи Мотовилихинского районного суда, Анастасия Михайлова — на должность судьи Нытвенского районного суда, Диана Жужгова — на должность судьи Орджоникидзевского районного суда, Юлия Асланова — на должность судьи Пермского районного суда.

Судья Пермского краевого суда Ирина Кляусова назначена судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции.