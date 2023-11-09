Глава Башкирии Радий Хабиров ушел на самоизоляцию из-за ковида

Глава Башкирии Радий Хабиров находится на самоизоляции. У него положительный тест на коронавирус, сообщили сегодня «Ъ-Уфа» в пресс-службе главы региона.

Во вторник господин Хабиров провел оперативное совещание в правительстве региона, где сообщил, что в четверг он планирует выехать в Казахстан. Официальная делегация должна была принять участие в российско-казахстанском форуме, провести «ряд встреч и актуализировать работу в Казахстане». Глава Башкирии собирался выехать в страну на автомобиле.

Наталья Балыкова

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