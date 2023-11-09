В Челябинске открылся Русский экономический форум

Русский экономический форум (РЭФ) стартовал в Челябинске. В первый день состоится более 10 мероприятий.

9 ноября пройдет пленарная дискуссия, посвященная теме «Южный Урал – территория возможностей», а также три ряда панельных дискуссий. Планируется обсуждение межуниверситетского кампуса, вопроса развития конкуренции и внедрения инвестиционного стандарта, финансовой поддержки предприятий и инвесторов, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса и снижения административного давления на бизнес. Также участники форума поговорят о поддержке промышленности, кадровом обеспечении АПК и взаимодействии Челябинской области и Ирана. Кроме того, в рамках первого дня РЭФ состоится специальная сессия «Заседание национальной части форума глав регионов государств – членов ШОС».

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Число зарегистрировавшихся участников превысило 2 тыс. человек. Форум, посвященный вопросам развития суверенной экономики страны, организован правительством Челябинской области, комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» (ее возглавляет челябинский губернатор Алексей Текслер) и Всемирным русским народным собором.

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