Через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт

Сегодня, 9 ноября, через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Движение фронта будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя. Общее количество осадков за день составит около 2 мм.

Впрочем, в регионе сохранится хорошая погода. По данным уральского Гидрометцентра, сегодня днем в Свердловской области температура составит +1°…+6°. Утром в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

В пятницу, 10 ноября, температура ночью опустится до 0°…-5°. Днем ожидается 0°…+5°. Преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

В субботу, 11 ноября, температура воздуха ночью составит -3°…+2°, а днем — -1°…+4°. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере в виде снега, днем небольшой, местами умеренный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер восточный 4-9 м/с.

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