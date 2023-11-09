Глава сельхозкооператива ответит в суде за хищение субсидии в 18 млн рублей

На рассмотрение Ирбейского райсуда Красноярского края направлено уголовное дело руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива, которому вменяется в вину мошенничество с бюджетными средствами. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, в сентябре 2020 года глава кооператива по итогам конкурсного отбора заключил с региональным минисельхозом соглашение о получении бюджетной субсидии в размере 18 млн руб. на строительство производственных объектов — здания и склада. Для создания видимости исполнения соглашения сельхозпроизводитель заключил фиктивные договоры подряда с подконтрольными ему фирмами, завез на предназначенные для стройки земельные участки стройматериалы и технику.

«К истечению установленного срока соглашения указанные объекты он не построил, а в профильное министерство представил недостоверный отчет о полном выполнении работ и возведении производственных объектов», — сообщили в прокуратуре.

На основании липовых документов глава кооператива незаконно получил из регионального бюджета 18 млн руб., которые обналичил. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев