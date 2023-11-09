Возбуждено новое уголовное дело по фактам хищений при строительстве зоопарка
Правоохранительные органы возбудили очередное уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве нового зоопарка Перми. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой данные, оглашенные в Ленинском суде Перми.
Илья Козырев на оглашении приговора
Фото: Дмитрий Астахов
Информация о новом уголовном деле стала известна в ходе заседания, на котором рассматривалась возможность смягчения наказания бывшему сотруднику АО «РЖДстрой» Илье Козыреву. Как заявили адвокаты, господин Козырев в рамках заключенного досудебного соглашения «дает показания в отношении высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению». Другие подробности нового уголовного дела неизвестны.
Приговор Илье Козыреву был вынесен в феврале 2022 года. В суде было доказано, что господин Козырев в составе организованной группы в период 2017–2018 годов подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организацией данные работы фактически не исполнены. В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн руб. С учетом досудебного соглашения Илью Козырева приговорили к четырем годам колонии и оштрафовали на 900 тыс. руб. Адвокаты подали апелляционную жалобу, которую краевой суд оставил без удовлетворения. Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Ушел из зоопарка».