Путин присвоил генеральское звание замглавы свердловского МВД

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

На должность замглавы свердловской полиции Сергей Ремезков был назначен в конце октября 2022 года. Он курирует Управление по работе с личным составом, боевую и служебную подготовку в гарнизоне, взаимодействие с ветеранской организацией.

Сергей Ремезков родился в Волгограде в 1981 году. В органах внутренних дел служит с 2005 года. До 2018 года работал в волгоградском главке МВД, а затем в УМВД по Астраханской области. Впоследствии переехал в Свердловскую область, где сначала был заместителем начальника полиции по охране общественного порядка.

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