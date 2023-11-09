Журналиста портала Properm.ru могут депортировать из России

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко. По данным портала, в настоящее время он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Владислав Иваненко имеет гражданство Казахстана, последние восемь лет он жил и работал в Перми. Известно, что недавно журналист получил уведомление об аннулировании вида на жительство в России.

Редакция Properm.ru считает, что причины для аннулирования вида на жительство, указанные в заявлении ГУ МВД по Пермскому краю, выдуманные и не имеют под собой никакого основания. Кроме того, решение было обжаловано в установленный законом срок. «Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными, избыточными и требуем перестать оказывать давление на сотрудника и редакцию»,— сообщается на портале Properm.ru.