В Ульяновске возможны задержки в движении трамваев из-за спила деревьев

Точечное отключение электричества планируется в Ульяновске с 10:00 до 15:00 (MSK+1) на участке по ул. Ленина и до к/ст Дамба. Это будет связано со сносом аварийных деревьев в указанном районе. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В это время возможны задержки в движении трамваев. Маршруты №4, №22 и №90 будут ходить с небольшими задержками. Чиновники пообещали оперативно завершить работы.

Днем ранее в городе перекрывалось движения автомобилей из-за празднования Дня сотрудника органов внутренних дел и церемонии возложения цветов к памятнику «На страже правопорядка» на перекрёстке ул. Карла Маркса и Гагарина.

Георгий Портнов