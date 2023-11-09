Владимир Путин назначил бывшего сотрудника МВД зампредом Новосибирского облсуда

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил заместителем председателя Новосибирского областного суда Павла Яковинова. Он наделен полномочиями на 6-летний срок, сообщили в управлении Судебного департамента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Павел Яковинов родился в Бердске Новосибирской области. В 1997 году он окончил Новосибирскую специальную школу милиции МВД РФ по специальности «правоохранительная деятельность», в 2004 году — Томский госуниверситет по специальности «юриспруденция». С 1997-го по 2006 год Павел Яковинов работал в органах внутренних дел в подразделениях криминальной милиции, дознания.

В 2006 года Павла Яковинов был назначен судьей Болотнинского райсуда Новосибирской области, в 2010 году — судьей Дзержинского райсуда Новосибирска. С июня 2014-го занимал пост председателя городского суда Бердска. Он судья 4-го четвертого квалификационного класса.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев