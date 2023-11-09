9 ноября состоятся заседания трех комитетов Курултая Башкирии

Сегодня, 9 ноября, состоятся заседания трех комитетов парламента Башкирии — по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту; по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму; по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

Депутаты планируют рассмотреть более 15 вопросов. Среди них — изменения в республиканские законы «О гражданской обороне», «О промышленной политике», «О научной и научно-технической деятельности», «Об объектах культурного наследия» и другие.

Олег Вахитов

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