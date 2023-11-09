ХК «Автомобилист» проведет третий матч с хабаровским «Амуром»

Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч с ХК «Амур». Игра начнется в 14:00 (екб) в СЗК «Платинум Арена» в Хабаровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прошлая встреча команд, которая прошла 19 октября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 1:3. В предыдущем сезоне клубы провели четыре матча. В трех из них победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Сибирью» (Новосибирская область). Матч завершился проигрышем команды из Екатеринбурга со счетом 2:3. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 29 игр, в 15 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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