Башкирия запланировала 7,8 млрд рублей на поддержку участников СВО

На поддержку участников специальной военной операции с учетом средств, направляемых на восстановление подшефных территорий в Луганской народной республике, в текущем году запланировано 7,8 млрд руб., сообщила вице-премьер, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова на заседании комитета Курултая республики по госстроительству и местному самоуправлению. На 2024 год пока заложено 4,6 млрд руб., но цифра будет уточняться, отметила госпожа Игтисамова.

Говоря о господдержке отдельных предприятий с госучастием, Лира Игтисамова порекомендовала депутатам «еще потерпеть»: «Мы все несем нагрузку. Когда можно потерпеть, нужно потерпеть. Нам выплаты бойцам тоже нужно делать».

Влада Шипилова

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