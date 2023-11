Инвестор из Китая намерен построить в Башкирии завод по производству стройматериалов

Китайская компания Jiangxi Sino-Ocean Willie Industrial Co намерена построить в Башкирии завод по производству экологичных и энергосберегающих стройматериалов.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, этот вопрос премьер-министр региона Андрей Назаров обсудил в ходе бизнес-миссии в КНР с основателем компании Хуан Ши Хуа.

Предприниматель напомнил, что в 2018 году компания основала на территории республики предприятие Elephant Building Materials Company по производству цементно-волокнистой плиты и намерена инвестрировать 400 млн юаней в новый проект.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, общая площадь территории завода составит 20 га. Предположительное место размещения производства — Уфимский район или Кумертау.

Компания Jiangxi Ocean Willing Industrial Co., Ltd. основана в 2001 году. Специализируется на исследованиях, разработке и производстве новых экологически чистых и энергосберегающих строительных материалов.

