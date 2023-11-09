В пермском цирке вновь сменился руководитель

Новым и. о. директора пермского цирка назначена Анна Грибова. Информация об этом содержится на сайте цирка. Как пояснили в учреждении, до назначения на должность исполняющей обязанности директора Анна Грибова работала в цирке главным бухгалтером. Смена директора произошла еще в октябре. Прежний директор Ксения Россихина находится в декретном отпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Ксения Россихина была назначена и. о. директора цирка осенью прошлого года. Эта должность оказалась вакантной после того, как пост директора покинул экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.