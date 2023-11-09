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«Парма» разгромно проиграла на выезде питерскому «Зениту»

В среду 8 ноября, «Парма» провела матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге. Соперником был местный БК «Зенит». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счетом 78:54.

Самым результативным в составе гостей стал Александр Платунов набравший 12 очков.

Пермский клуб потерпел шестое поражение в регулярном чемпионате. «Парма» опустилась на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Следующий матч пермская команда проведёт дома 12 ноября. Соперником будет казанский УНИКС.

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