Мэрия Ярославля хочет отреставровать мост-виадук на Волжской набережной

В Ярославле планируют провести реставрацию моста-виадука на Волжской набережной у Арсенальной башни. Аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по сохранению моста как объекта культурного наследия внесен в план-график департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виадук через Медведицкий овраг в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Виадук через Медведицкий овраг в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

В текущем году планируется разместить торги на разработку проекта работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами, 1820 год, 1825 год, архитектор Паньков П.Я., 1857 год, архитектор Мухин». Мост находится на Волжской набережной, около Арсенальной башни.

Объем финансового обеспечения составит 24,6 млн руб. Платежи планируется осуществить в 2024 году. О ремонте исторического моста мэрия заявляла еще в 2018 году. Тогда его планировали отреставрировать на средства, выделенные правительством Москвы, но ограничились только работами по консервации.

Алла Чижова