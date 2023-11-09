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Коммерсантъ FM
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Иные правила деления интеллектуальной собственности

Законопроектом планируется установить, что в ситуации, когда один из «соавторов-патентообладателей» выражает желание досрочно прекратить действие патента, но остальные с ним не согласны, инициатор может сам отказаться от исключительного права — его доля безвозмездно перейдет к оставшимся правообладателям пропорционально их долям. В таком случае «отказавшийся» от исключительного права «соавтор» не будет участвовать в расходах на поддержание патента в силе, но сохранит право на безвозмездное использование запатентованного решения, правда, без расширения объема такого использования.

Одновременно с этим депутатский проект регулирует и вопросы обращения взысканий на интеллектуальную собственность — кредитор сможет требовать выделения доли правообладателя или отчуждения ее в пользу остальных соавторов по цене, соразмерной ее рыночной стоимости, и направить вырученные средства на погашение долга. Если никто из соправообладателей долю не выкупит, кредитор в судебном порядке может потребовать ее продажи с публичных торгов.

Отдельно решается вопрос о допустимости совместного обладания правами на товарный знак — ГК этого не запрещает, но, как отмечается в пояснительной записке, «складывается судебная практика», не признающая это допустимым. Законопроект предполагает возможность выделения долей в исключительных правах на товарный знак, но с ограничениями, которые пока прописаны весьма обобщенно: совместное владение, выделение долей и использование каждым из правообладателей товарного знака по своему усмотрению не должны допускаться, если «это может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя». О рисках в этой части предупреждает и правительство: поскольку товарный знак является средством индивидуализации товаров, возможность выделения долей в праве на него требует дополнительной проработки из-за того, что увеличение количеств правообладателей, использующих товарный знак, «создает риск потери доверия».

Как отмечает юрист практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation Анастасия Снопкова, вопрос совместного обладания правами на товарный знак нередко становится предметом судебных споров — и предложенные нововведения соответствуют «общемировым тенденциям». Так, поясняет она, зарубежное законодательство такую возможность предоставляет — в результате на практике получается ситуация, когда правообладатели международных товарных знаков расширяют охрану на Россию и получают такую возможность, а правообладатели российских товарных знаков по-прежнему лишены ее.

Евгения Крючкова

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