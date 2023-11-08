Посторонним плод воспрещен

На федеральном уровне не поддержали предложение Татарстана допустить, чтобы при суррогатном материнстве только один из потенциальных родителей имел генетическое родство с эмбрионом. Как заявила вице-спикер Совета федерации Инна Святенко, это может «создать условия для попадания детей» к однополым семьям и «иностранцам для их вывоза за границу». С конца прошлого года федеральный закон требует, чтобы супруги предоставляли только собственные половые клетки для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако в Госсовете Татарстана обеспокоились, что из программы суррогатного материнства оказались исключены семьи, где один из супругов бесплоден. Более того, вне закона оказались те эмбрионы, которые уже получены с использованием донорского материала и сейчас заморожены. Теперь Госсовет Татарстана хочет «услышать мнение медицинских специалистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Совет законодателей России рекомендовал парламенту Татарстана не вносить в Госдуму законопроект об изменении федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В профильной комиссии совета сочли, что либерализация законодательства о суррогатном материнстве может повлечь нарушения прав ребенка.

Как сообщал «Ъ-Казань», депутаты Госсовета Татарстана предлагали дополнить статью 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий» новым пунктом 9.1, который позволит использовать в суррогатном материнстве донорский материал (ооциты или сперму) для получения эмбриона. Речь идет только о тех случаях, когда один из потенциальных родителей по медицинским показаниям не может предоставить собственные половые клетки. «В таком случае эмбрион будет иметь генетическое родство только с одним из потенциальных родителей (генетической матерью или генетическим отцом), который смог предоставить свои половые клетки»,— указали в пояснительной записке парламентарии.

В конце 2022 года Госдума утончила, что потенциальными родителями при использовании суррогатного материнства могут быть только генетическая мать и генетический отец, то есть которые предоставили свои половые клетки для получения эмбриона. Одновременно был введен запрет на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев и одиноких мужчин. Такая возможность осталась лишь у супружеских пар, где один из потенциальных родителей является гражданином РФ, либо у одиноких россиянок.

Вместе с тем в Госсовет Татарстана стали поступать обращения граждан, «обеспокоенных отказом медицинских организаций… в участии в программе суррогатного материнства супружеским парам, в которых один из партнеров не может предоставить по объективным причинам собственные половые клетки». В том числе это такие случаи, когда у женщины установлены такие диагнозы, как «бесплодие маточного генеза (МКБ10 — №97.2)» и «бесплодие, связанное с отсутствием овуляции (МКБ10 — №97.0)». «Единственным возможным вариантом преодоления бесплодия является программа суррогатного материнства с использованием донорских ооцитов»,— подчеркнули в Госсовете.

Кроме того, парламентарии Татарстана указали, что «остро стоит проблема с пациентами, которые уже провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорского материала в целях получения эмбрионов (которые в настоящее время криоконсервированы) и находились на стадии подбора суррогатной матери». Сейчас по федеральному закону такие эмбрионы использовать уже нельзя.

«Такие супружеские пары могут навсегда лишиться возможности иметь детей»,— выразили беспокойство в Госсовете. Там также сослались на другие нормы закона, согласно которым «государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний». В парламенте Татарстана подчеркнули, что часто здоровые пары отказываются от рождения ребенка, поэтому необходимо дать возможность людям, страдающим бесплодием, пользоваться программой суррогатного материнства.

Законопроект Татарстана был подготовлен комитетом Госсовета по социальной политике (возглавляет депутат «Единой России» Светлана Захарова). Документ был направлен в Совет законодателей на «нулевое чтение».

Против законопроекта выступила вице-спикер Совета федерации Инна Святенко, которая ранее возглавляла комитет по соцполитике в верхней палате. «Проектируемая норма может привести к проблемам правоприменительного характера, повлечь нарушения прав ребенка, прежде всего на генетическую, фенотипическую и семейную идентичность»,— указала она в своем заключении. Кроме того, сенатор считает, что реализация инициативы Татарстана создаст «условия для попадания детей к недобросовестным субъектам, в том числе иностранцам для их вывоза за границу, в однополые семьи и так далее».

При этом в правовом управлении Совета федерации предложение республики «возражений не вызывает». Также идею поддержали законодательные собрания Томской области, Кабардино-Балкарии, Камчатского края и Сахалина. Вместе с тем против проекта выступили в Ивановской области, а в парламенте Красноярского края указали, что проект требует доработки.

О том, что такой законопроект «могут использовать как лазейку те, кто намерен вывозить детей, рожденных в России, за рубеж», ранее заявляла детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. «В том числе с недобрыми намерениями — для педофилов, для ЛГБТ-сообщества… вплоть до трансплантологии»,— говорила она «Ъ-Казань».

В то же время за это предложение выступал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Он сам внес в нижнюю палату законопроект, чтобы разрешить использовать для ЭКО половые клетки одного из супругов (когда по медицинскому заключению клетки второго использовать невозможно). «Аргументы все те же: дать возможность семьям иметь детей»,— пояснял депутат и кандидат медицинских наук. Его законопроект на пленарном заседании Госдумы пока не рассматривался. В правовом управлении нижней палаты отметили, что вновь менять законодательство о суррогатном материнстве в России «не согласуется с принципом стабильности правового регулирования».

В Госсовете Татарстана пока не готовы отказываться от своей идеи либерализовать действующий закон. В пресс-службе парламента «Ъ-Казань» сообщили, что в профильном комитете решили «привлечь экспертов и медиков» к этому проекту. «Все-таки мы хотим еще услышать мнение медицинских специалистов»,— отметили в парламенте республики.

Кирилл Антонов