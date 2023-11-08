Реставрация не по плану

После обрушения торцевой части кровли на строительные леса при реконструкции Спасо-Вознесенского собора в Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Инцидент произошел 7 ноября, в результате происшествия пострадали трое рабочих, они госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Реставрацией объекта занимается ООО «Вега групп регион». Стоимость контракта составляет около 99 млн руб. Эта же компания занималась в Самаре реставрацией Дома Маштакова. В январе общество получило контракт на реставрацию здания полицейского управления стоимостью 91 млн рублей.



Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при реконструкции Спасо-Вознесенского собора на ул. Степана Разина, 78 в Самаре по ст. 216 УК РФ. Во вторник, 7 ноября, торцевая часть кровли собора обрушилась на строительные леса, из-за чего пострадали трое рабочих. С повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы.

Здание Спасо-Вознесенского собора (Вознесенская церковь) построено в 1843 году. Первоначально это была однокупольная базилика с колокольней из девяти колоколов, увенчанная тонким шпилем. С образованием в 1851 году Самарской губернии и открытием епархиального управления Вознесенская церковь была временно сделана кафедральным собором во имя Христа Спасителя и стала называться Спасо-Вознесенским собором. В январе 1930 года по решению президиума Самарского горсовета Вознесенская церковь была закрыта и передана Крайпромкредсоюзу для переоборудования под клуб кустарей. В 1993 году здание возвращено РПЦ. Объект является памятником архитектуры регионального значения.

В июне 2023 года минкульт РФ определил подрядчика для реконструкции здания. Госконтракт достался ООО «Вега групп регион», предложившему выполнить работу за 98,7 млн руб. при начальной цене контракта в размере 99 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, устройство ленточных фундаментов и гидроизоляции стен, кирпичную кладку стен и перегородок, утепление и реставрацию фасада, а также воссоздание окон, дверей, крестов и шпиля. Работы должны завершиться до декабря 2024 года.

По данным «СПАРК-Ин­тер­­факс», «Вега групп регион» создано в 2008 году в Самаре. Собственником организации является Алексей Матвеев, генеральным директором — Юрий Найденов. Выручка общества в 2022 году составила 305 млн руб., прибыль — 17 млн руб. С 2019 года компания в основном получает подряды от Минкульта РФ.

В июле этого года на продолжение реставрационных работ на ул. Степана Разина, 78 «Вега групп регион» получила госконтракт еще на 19,8 млн руб. Помимо этого компании выделили 79,5 млн руб. на продолжение реставрации Дачи купца Головкина на ул. Советской Армии, 292 в Самаре и 54 млн руб. на продолжение ремонта Троицкой церкви в Нефтегорском районе Самарской области. В январе текущего года компания получила подряд на реставрацию Дома полицейского управления на ул. Фрунзе, 112. Начальная цена контракта составляла 91 млн руб. «Вега групп регион» предложила за свои услуги 90,5 млн руб. Всего в 2023 году, по данным на ноябрь, компания получила от Минкульта РФ 16 госконтрактов на общую сумму более 400 млн руб.

Эта же компания в 2022 году завершила реставрацию Дома Маштакова на ул. Самарской, 207 (объект культурного наследия регионального значения). В мае этого года в Счетной палате сообщили, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области допустило ряд нарушений при финансировании реконструкции объекта. При проверке использования субсидии на реконструкцию Дома Маштакова было установлено, что с 21 сентября 2021 года до 25 сентября 2022 года ремонт вели без технического надзора: не проводили экспертные проверки соответствия работ требованиям проектно-сметной документации. Кроме того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ объект реконструировался без разрешения на строительство. Отчет о результатах проверки направлен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в Самарскую губернскую думу. Получить комментарий от руководства «Вега групп регион» по поводу инцидента при ремонте храма „Ъ“ не удалось — указанные телефонные номера компании недоступны для звонков.

По мнению депутата Самарской губернской думы Максима Федорова, случившееся говорит о деградации строительной отрасли в целом. «Грамотные специалисты из отрасли как-то вымываются. Когда я пришел работать на стройку мастером в советский период, мне объяснили, что, например, полноценным каменщиком можно стать только через 8 лет. Компании сейчас зачастую существуют намного меньше, когда им растить кадры, для них важнее всего заработать. В хорошей строительной организации есть штат инженерно-технических работников, который периодически выезжает на место для контроля качества строительства. Со стороны заказчика тоже ведется стройнадзор. Но на практике часто все делается спустя рукава. Раньше подобное считалось серьезнейшим ЧП, а сейчас у нас даже строительные краны падают, и никто особой ответственности за это не несет», — отмечает депутат.

Сабрина Самедова