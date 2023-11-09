Полиция начала проверку по факту избиения подростка около «Альтаира»

В Ярославле полиция начала проверку по факту избиения подростка группой молодых людей около ТЦ «Альтаир». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте» Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

В соцсетях появилась информация о том, что 5 ноября подростки избили мальчика. На видео, распространенном в группах «Вконтакте», видно, как компания молодых людей стоит около лежащего на асфальте подростка. Полиция по данной информации начала процессуальную проверку, а прокуратура поставила ее ход и результаты на контроль.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова