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Полиция начала проверку по факту избиения подростка около «Альтаира»

В Ярославле полиция начала проверку по факту избиения подростка группой молодых людей около ТЦ «Альтаир». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

В соцсетях появилась информация о том, что 5 ноября подростки избили мальчика. На видео, распространенном в группах «Вконтакте», видно, как компания молодых людей стоит около лежащего на асфальте подростка. Полиция по данной информации начала процессуальную проверку, а прокуратура поставила ее ход и результаты на контроль.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова

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