Воронежские дольщики скорее других россиян дожидаются своих новостроек

В ноябре 2023 года воронежская строительная компания ДСК вышла на первое место федерального рейтинга ЕРЗ по скорости строительства.



Фото: пресс-служба

С 2021 года Единый реестр застройщиков (ЕРЗ.РФ) публикует рейтинг, в котором крупные российские застройщики ранжированы по показателю скорости возведения жилых многоквартирных домов. Исследование ведется только среди крупных российских застройщиков с объемом ввода жилья не менее 500 тыс. кв. м. В 2023 году в список вошли 24 строительные компании, в основном московские.

Традиционно в ТОПе лидеров по скорости возведения объектов оказывается и воронежская компания – Домостроительный комбинат. В текущем месяце застройщик занял первое место в масштабах всей России. По расчетам ЕРЗ, ДСК в среднем строит один 20-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м за 495 дней. По данным источника, за предшествующие 3 года комбинат ввел в эксплуатацию более 732 тыс. кв. м жилья.

Средняя скорость строительства той или иной компании рассчитывается как среднее арифметическое срока строительства всех домов за последние три года. Результаты сложных подсчетов для покупателей могут значить только одно: собственники квартир ДСК станут новоселами раньше других.

На сегодняшний день в группу компаний ДСК входят 10 застройщиков, которые реализуют более десяти проектов комплексной застройки территории во всех районах Воронежа, а также в ближайшем пригороде. Земельный банк для перспективной застройки составляет более 600 га.

В прошлом году Домостроительный комбинат (в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика) ввел в эксплуатацию 329 525,5 кв. м, тем самым сохранив лидерство в регионе по объему ввода жилья.

Помимо жилых объектов в 2022 году комбинат построил общеобразовательную школу на 400 мест общей площадью порядка 10 тыс. кв. м в с. Садовое Аннинского района Воронежской области. В конце мая 2023 года застройщиком досрочно сдан хирургический корпус Воронежского областного онкологического диспансера на 340 мест общей площадью 34 тыс. кв. м.

В настоящее время ДСК одновременно ведет строительство двух общеобразовательных школ на ул. Домостроителей и ул. Загоровского, радиотерапевтического корпуса для онкодиспансера на ул. Электросигнальной, храма в честь иконы Божией Матери «Троеручица» в микрорайоне Шилово и общежития для института МВД.

Планируемый общий ввод на 2023 год составляет 382 тыс. кв. м.

Рейтинг ЕРЗ

АО СЗ ДСК