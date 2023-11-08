В Сочи арестовали 10 тысяч участков из-за наложения границ нацпарка и СНТ

В Сочи за последние три года арестовали свыше 10 тыс. земельных участков из-за наложения границ национального парка и садоводческих товариществ. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Для решения проблемы землевладельцы обратились в Совет при губернаторе Кубани.

«По словам сочинцев, все они имеют на руках законные свидетельства о собственности на свои участки. Однако это не учитывается при лишении их земли через суд»,— говорится в сообщении.

Господин Гусев добавил, что собственники не получают разъяснений по поводу принятых мер. Вместо этого им приходят иски о признании отсутствующим права собственности на спорные участки. В дальнейшем, в течение двух месяцев, регистрация права аннулируется.

С целью разобраться в ситуации Советом принято решение провести расширенную встречу с представителями администраций Сочи, Краснодарского края, Росреестра, краевой прокуратуры, Сочинского национального парка, минприроды и Росимущества.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram