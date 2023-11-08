В поселке Металлострой открылось общественное пространство с шахматными столами

В поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга открылось новое общественное пространство площадью почти 8 тыс. кв. м. Оно расположилось на Полевой улице, сообщили в районной администрации.

В торжественном открытии приняли участие заместитель главы администрации Владимир Пасечник, руководители и депутаты поселка Металлострой. Для местных жителей было организовано праздничное мероприятие с участием актеров. На открытие пришли жители соседних домов с детьми.

Площадь нового пространство составила почти 8 тыс. кв. м. Здесь установили скамейки с навесами, оборудовали детскую площадку с резиновым покрытием, спортивную площадку с турниками. В общественном пространстве предусмотрены и зоны для спокойного отдыха, в которых разместили качели и шахматные столики.

Благоустройство было проведено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Петербургские дворы». Особенностью программы является то, что 95% затрат покрывается из городского бюджета, 5% — из муниципального.

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