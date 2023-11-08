Банковский надзор

Глава ВТБ предложил поделить между банками секторы экономики для финансирования. Такая схема была бы гораздо эффективнее, чем спонсирование государством приоритетных проектов «просто так», заявил Андрей Костин. Так, например, ВТБ мог бы отвечать за кораблестроение, а «Сбер» — за искусственный интеллект. В дискуссии на форуме Finopolis также участвовал и главный управляющий Альфа-банка Владимир Верхошинский, который поддержал эту идею. Он отметил, что подобная схема применялась в Южной Корее и она оказалась эффективной. Господин Костин, в свою очередь, сравнил такой подход с колхозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Смогут ли банки «тянуть» на себе секторы экономики? И к чему это может привести? Главный научный сотрудники Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что финансовые организации точно не подходят для такой роли:

«Если говорить про южнокорейский опыт в смысле чеболей, то там было все-таки несколько другое. Определенная структура действительного формировалась и фактически отвечала за развитие конкретной отрасли, например, судостроения. Но это были не банки, а крупнейшие частные компании.

И все-таки Южная Корея в 1970-е годы и Российская Федерация в третье десятилетие XXI века — это разное состояние экономик, внешнего окружения и так далее.

Лучше, чтобы это не была какая-то одна структура, чтобы не было монополии. Подход из серии "мы кого-то определим, и он нам разовьет индустрию" — это что-то из арсенала плановой экономики».

Помимо прочего, в ходе дискуссии главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил главе Сбербанка Герману Грефу еще и снизить размер дивидендов. Часть этой суммы, по задумке, могла бы пойти конкретно на развитие искусственного интеллекта. А инвесторы, которые недополучат выплат, выиграли бы за счет роста капитализации компании.

Однако ни это предложение, ни идею с назначением ответственных за определенные сферы экономики господин Греф комментировать не стал.

Между тем подобные инициативы могут очень дорого стоить банкам, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, тогда пострадают не только сами организации, но еще и их клиенты:

«Есть классические примеры, например, кризис доткомов, когда в начале 2000-х годов очень большое количество интернет-проектов вмиг превратились в тыквы.

Вот представим себе, что один из банков специализировался бы на каком-нибудь высокотехнологичном секторе в российской экономике. Затем случился кризис, и большая часть проектов оказались неперспективными, не могут создавать доход и в принципе ничего не стоят. Что стало бы с такой финансовой организацией?

То есть диверсификация рисков — это очень важный аспект банковского бизнеса, который игнорировать нельзя.

Кроме того, а что если кредитная организация не впишется в этот сектор, если окажется слишком большой или слишком маленькой для него? Мы будем размеривать сектор до банка или банк до сектора?

Да и сейчас ведь никто не мешает банкам кредитовать, например, спутниковые космические программы. Эта инициатива, скорее, попытка создать более комфортные условия для работы банковского сектора, улучшить ситуацию для самих игроков, возможно, за счет остальных».

Глава ВТБ Андрей Костин также попросил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину скорректировать регулирование, чтобы банки могли снизить расходы на внедрение новых технологий.

Руководитель ЦБ, в свою очередь, пообещала ему «двигаться в сторону Воронежа», имея в виду термин, который придумал сам господин Костин еще полтора года назад в качестве альтернативы международным Базельским стандартам регулирования банковской отрасли.

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Владислав Викторов