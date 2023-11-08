Жительницу Югры задержали за продажу новорожденного ребенка за 1 млн рублей

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа стала суррогатной матерью для москвички, которая отдала ей за это в общей сложности 1,2 млн. руб. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, обе женщины задержаны.

По данным Telegram-канала Shot, 31-летняя жительница Нягани откликнулась на объявление в интернете о суррогатном материнстве, которое оставила 36-летняя москвичка. Из-за финансовых трудностей (растила 7-летнего сына-аутиста в съемной квартире) она согласилась на это и приехала в Москву.

Они устно договорились, что суррогатная мать выносит ребенка за 1 млн руб. и будет получать по 25 тыс. руб. ежемесячно в течение беременности. В частной клинике она прошла процедуру ЭКО, 31 октября родила ребенка. Жительница Москвы дала 1 млн руб. наличкой роженице на выписке 3 ноября и забрала сына домой.

Позже жительница Югры все же решила обратиться в полицию, чтобы вернуть ребенка себе. Младенца изъяли, сейчас он находится в специализированном медучреждении.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего). Обе женщины задержаны.

Виталий Красиков

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