«Яндекс Погода»: 9 ноября в Черноземье будет дождливо, до +8°

В четверг, 9 ноября, в регионах Черноземья ожидается дождливая погода, температура воздуха составит от +6° до +8°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской и Воронежской областях, где воздух прогреется до +8°. При этом в регионах пройдут дожди. Холоднее всего — в Орловской области, где прогнозируется небольшой дождь при +6°.

В Курской, Липецкой и Тамбовской областях также ожидается небольшой дождь, столбик термометра будет на отметке +7°.

Алина Морозова

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