Дорожный фонд Адыгеи в 2024 году составит 4 млрд рублей

Дорожный фонд Адыгеи в 2024 году составит 4,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба минстроя РА.

Из бюджета региона на указанные цели поступит 3,6 млрд руб., еще 500 млн руб. составят федеральные средства.

На ремонт дорог в Майкопе предусмотрено 200 млн руб., в поселке Яблоновском 151 млн руб. Средства в размере 1,3 млрд руб. направят на восстановление 40 км региональных дорог и мостов. Также средства предусмотрены на устройство двух пунктов весового контроля и установку 18 камер фиксации нарушений ПДД.

Анастасия Донскова

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