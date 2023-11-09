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Коммерсантъ FM
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В США вернулся сифилис

Заболеваемость среди новорожденных выросла в десять раз за десять лет

Американские Центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) бьют тревогу: старая беда — сифилис — снова стремительно распространяется по стране. Он поражает не только взрослых, но и наиболее уязвимую группу населения — новорожденных.

Округа, где федеральные чиновники предлагают тестирование на сифилис всем сексуально активным людям в возрасте от 15 до 44 лет. Центр США по контролю и профилактике заболеваний

Округа, где федеральные чиновники предлагают тестирование на сифилис всем сексуально активным людям в возрасте от 15 до 44 лет. Центр США по контролю и профилактике заболеваний

Фото: AP

Округа, где федеральные чиновники предлагают тестирование на сифилис всем сексуально активным людям в возрасте от 15 до 44 лет. Центр США по контролю и профилактике заболеваний

Фото: AP

«Заболеваемость врожденным сифилисом в США резко выросла,— ужасается медицинский директор CDC Дебра Хури.— Необходимы срочные меры, чтобы предотвратить новые семейные трагедии. Мы призываем поставщиков медицинских услуг, системы общественного здравоохранения и местные власти сделать все, чтобы обеспечить матерям и младенцам необходимую помощь».

Врожденный сифилис возникает, когда болезнь передается от матери к новорожденному. Если не начать лечение сразу, врожденный сифилис может вызвать проблемы у ребенка: деформации костей и зубов, параличи, судороги, проблемы со зрением и слухом, а также задержку развития.

В 2022 году более 3700 детей в Соединенных Штатах родились с сифилисом, что в десять раз больше, чем в предыдущее десятилетие.

Сотрудники CDC считают, что резкий рост заболеваемости у женщин детородного возраста связан в значительной степени с ограничениями в доступе к хорошему дородовому уходу. В девяти из десяти случаев врожденного сифилиса из диагностированных в 2022 году болезнь можно было предотвратить, если назначить своевременное лечение в продолжение беременности. Более половины случаев были выявлены во время беременности, но женщины не получили адекватного и своевременного лечения. Остальные случаи просто не получали надлежащего дородового ухода.

В CDC также констатируют, что врожденный сифилис встречается в восемь раз чаще у чернокожих, латиноамериканских или индейских матерей, а также коренных жительниц Аляски. Во многом это неравенство связано с давними социальными проблемами, в том числе с отсутствием доступа к своевременной и качественной медицинской помощи.

Могут потребоваться более активная работа и создание индивидуальных медицинских стратегий для охвата определенных групп населения, считают в CDC.

Эпидемия врожденного сифилиса — это неприемлемо, пишут CDC в заявлении для прессы, все беременные, независимо от того, кто они и где живут, заслуживают медицинской помощи, заслуживают защиты от болезней и профилактики. Каждая встреча медицинского работника с пациенткой во время беременности — это возможность предотвратить врожденный сифилис.

Вот конкретные шаги, которые рекомендуют CDC:

  • программы скрининга на сифилис в сообществах, наиболее пострадавших от роста заболеваемости;
  • незамедлительное начало лечения, если у беременной получен положительный результат теста на сифилис, даже если она находится в заключении;
  • максимально широкое распространение информации об угрозе сифилиса, снятие барьеров, препятствующих тестированию беременных.

Министерство здравоохранения и социальных служб США уже создало Национальную федеральную рабочую группу по сифилису и врожденному сифилису, цель которой — помочь сдержать дальнейшее распространение болезни.

По материалам CDC.

Ольга Грибова

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