Прокуратура обязала власти Кубани выплатить 130 млн рублей пострадавшим от ЧС

На Кубани пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий выплатили 130 млн руб. в качестве компенсаций после прокурорской проверки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Всего за прошедший период 2023 года на территории 17 районов края произошло 20 происшествий, связанных с ливнями, пожарами, градом и другими явлениями, которые привели к утрате имущества жителей региона.

В ведомстве отметили, что в ряде случаев должностные лица министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края проявили бездействие, что привело к затягиванию оформления документов, необходимых для выплат. В общей сложности меры воздействия были принятии в отношении 15 органов местного самоуправления.

Анастасия Донскова

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