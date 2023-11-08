В Тамбовской области до суда дошло дело о хищении муниципальной земли

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы) в отношении 43-летнего местного жителя, сообщили в Генпрокуратуре РФ. По данным «Ъ-Черноземье», обвиняемым является Сергей Денисов.

Расследование уголовного дела вело управление ФСБ по Тамбовской области. По версии следствия, обвиняемый «обманным путем без фактического возведения на земельном участке жилого дома», на основании недостоверных документов зарегистрировал право собственности на участок, переданный ему в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Следствие оценивает ущерб муниципалитету от мошеннических действий более чем в 1,1 млн руб. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.

Сергей Толмачев

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