На Украине заочно приговорили Владимира Сальдо к 15 годам заключения
Малиновский районный суд города Одессы заочно приговорил к 15 годам колонии губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Суд также постановил конфисковать все имущество политика, передает пресс-служба суда.
Владимир Сальдо
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Губернатор был признан виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности и в оправдании деятельности российских военных. (ст. 111, 111-1, 436-2 УК Украины). Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор. «Это глупейшее постановление»,— прокомментировал господин Сальдо решение Малиновского суда Одессы.
9 октября украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, обвинила господина Сальдо в финансировании «незаконного вооруженного формирования» — «государственной службы безопасности Херсонской области». Тогда Владимир Сальдо назвал обвинения Киева «практически и юридически ничтожными».
В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила Владимиру Сальдо обвинения в коллаборационистской деятельности из-за организации референдума в Херсонской области. В августе 2023 года украинские власти заявили о конфискации имущества господина Сальдо.