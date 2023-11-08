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Коммерсантъ FM
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На Украине заочно приговорили Владимира Сальдо к 15 годам заключения

Малиновский районный суд города Одессы заочно приговорил к 15 годам колонии губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Суд также постановил конфисковать все имущество политика, передает пресс-служба суда.

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Губернатор был признан виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности и в оправдании деятельности российских военных. (ст. 111, 111-1, 436-2 УК Украины). Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор. «Это глупейшее постановление»,— прокомментировал господин Сальдо решение Малиновского суда Одессы.

9 октября украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, обвинила господина Сальдо в финансировании «незаконного вооруженного формирования» — «государственной службы безопасности Херсонской области». Тогда Владимир Сальдо назвал обвинения Киева «практически и юридически ничтожными».

В сентябре 2022 года Служба безопасности Украины предъявила Владимиру Сальдо обвинения в коллаборационистской деятельности из-за организации референдума в Херсонской области. В августе 2023 года украинские власти заявили о конфискации имущества господина Сальдо.

Александра Горошилова

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