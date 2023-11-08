В регионы со своими полками

Продуктовая сеть «Находка» из Татарстана планирует в 2024 году открыть не менее 100 новых магазинов. Как сообщили «Ъ-Казань» в компании, она намерена «уплотняться» в регионах присутствия и продвигаться дальше на Урале. Эксперты считают эти планы «адекватными в текущей конкурентной ситуации». Они полагают, что расширение сети будет происходить в первую очередь за счет сокращения доли рынка локальных игроков, а также в процессе конкуренции с федеральными ритейлерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сеть дискаунтеров «Находка» намерена в 2024 году открыть не менее 100 магазинов. Об этом в «Ъ-Казань» сообщила Гузель Амирова, руководитель сети «Находка» по Пермскому краю и Республике Удмуртия. По ее словам, компания планирует расширяться в десяти регионах Поволжья и Урала: Татарстане, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, в Пермском крае, в Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях. «До нового года будет реализовано несколько объектов в Казани, мы продолжаем расширение и в Республике Татарстан»,— добавила госпожа Амирова.

«Конкретных сроков по реализации нет, поскольку на это влияет множество факторов»,— сказала представитель руководства компании. Гузель Амирова добавила, что торговая сеть в дальнейшем планирует открыть магазины в Екатеринбурге: «Сейчас ведутся переговоры, если они будут успешными, то двинемся дальше на Урал».

«Находка» — федеральная сеть магазинов нижнего ценового сегмента (дискаунтеров), продающая продукты питания, бытовую химию, одежду и игрушки. Сейчас имеет более 275 магазинов в регионах Поволжья и Урала. Владелец сети — ООО «Табыш», которое было зарегистрировано 18 августа 2015 года в поселке Нижнесуыксинское Тукаевского района Татарстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», 54,5% компании принадлежат Екатерине Капустиной, у Надежды Ереминой — 40,5% в уставном капитале, у Николая Алексеева — 5%. В 2022 году чистая прибыль ООО превысила 329 млн руб., выручка от продаж составила 37 млрд руб.

Основной конкурент «Находки» — дискаунтер «Чижик», принадлежащий X5 Group, ведущей продуктовой розничной компании в России. «Чижик» насчитывает более 1 тыс. магазинов в 11 регионах России, из них 395 расположены на Урале и в Поволжье. В том числе в Челябинской области — 82 магазина, Пермском крае — 75, в Свердловской области — 74, в Башкирии — 60, в Татарстане — 35, в Самарской области — 27, в Удмуртии — 20 магазинов, в Ульяновской области — 13, в Марий Эл — 9.

Географию экспансии «Находки» определяют наличие распределительных центров (РЦ). Их два — в Набережных Челнах площадью 40 тыс. кв. м и в Самаре (площадь не называлась).

«Недавно мы открыли второй РЦ в Самаре, пока уплотняемся в регионах Поволжья и Урала. В перспективе планируем открыть третий РЦ, но пока ищем удобное помещение и хорошие условия»,— говорит Гузель Амирова.

При этом, по ее словам, компания не отказалась от намерений расширить сеть магазинов в Пермском крае. Ранее «Находка» заявляла о планах открыть в столице Пермского края до 10 новых торговых точек к пяти имеющимся. «У нас есть определенные планы по объектам, которые уже утверждены с руководством. Пермь и Пермский край для нас в приоритете, потенциал большой, поэтому в следующем году мы планируем реализовать их»,— отметила госпожа Амирова.

Она опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию, что «Находка» «из-за большой конкуренции и высокой стоимости аренды решила прекратить расширение в Перми». «Данная информация была предоставлена недостоверным источником — конкурентами или бывшими сотрудниками, которые были уволены по отрицательным мотивам»,— считает Гузель Амирова. По ее словам, в этой ситуации будут разбираться юристы компании.

Генеральный директор информационного агентства INFOLine Михаил Бурмистров считает планы расширения сети «Находка» оправданными, поскольку «сейчас потребители все активнее переключаются на дискаунтеры как на канал продаж». «100 объектов в год — амбициозный план по открытию, но он не является невыполнимым, сегодня такой план роста выглядит адекватным в текущей конкурентной ситуации»,— пояснил он. При этом, по словам господина Бурмистрова, «за последние два года компания набрала темп и сформировала необходимую для активного органического роста логистическую инфраструктуру». «Учитывая ценовую конкуренцию, компания активно может отнимать долю у ряда локальных игроков и в целом не без труда конкурировать с крупнейшими федеральными ритейлерами»,— полагает Михаил Бурмистров.

Софья Кибанова