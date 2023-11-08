В 2023 году на Кубани благодаря ЭКО родились почти 1,2 тысячи детей

С начала текущего года на Кубани лечение с применением ЭКО по ОМС прошли 2,2 тыс. женщин. Благодаря этому родились почти 1,2 тыс. детей, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / minkovaanna23 Фото: t.me / minkovaanna23

Среди новорожденных благодаря ЭКО 86 двоен и четыре тройни. Замглавы региона отметила, что в прошлом году родились 1,1 тыс. детей. Репродуктологи в этом вопросе обеспечивают хорошую динамику в регионе, считает Анна Минькова.

Вице-губернатор напомнила, что женщины могут пройти процедуру ЭКО по полису ОМС. Для этого нужно обследоваться у лечащего врача женской консультации.

Вячеслав Рыжков

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