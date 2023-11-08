Госорганы в Курской области почти полностью перешли на российский софт

Более 98% госорганов в Курской области перешли на отечественное программное обеспечение, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным областного министерства цифрового развития и связи доля российского софта в закупках государственных и муниципальных организаций достигла 98,5%.

В областном министерстве также сообщили, что 37% курских госорганов перешли на российские операционные системы, на программы из пакета «Мой офис» — около 63%.

«На данный момент в регионе используются только отечественные справочно-правовые системы, системы электронного документооборота, средства защиты информации»,— отметили в министерстве

«Наибольший процент перехода на отечественные операционные системы – более 80% – обеспечен в многофункциональных центрах Курской области. Государственная информационная система, используемая в МФЦ центре, полностью действует на отечественной "Ред ОС"»,— рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Кожевников.

В 2022 году курские власти заявляли, что им удалось сэкономить 1 млрд руб. благодаря переходу на российский софт.

Егор Якимов

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