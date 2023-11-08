Грузы против течения

Объемы перевозок грузов по рекам Обь-Иртышского бассейна (объединяет с этого года Обской и Обь-Иртышский бассейны) составили по итогам навигации 2023 года 12,5 млн т (+2% к показателям 2022-го). В Енисейском бассейне внутренних водных путей объемы грузоперевозок в этом году могут снизиться до 5,5–5,7 млн т против 6 млн т в 2022 году. При этом структура доставляемых по рекам грузов не изменилась: преобладают топливо, производственное оборудование и промышленные товары. Такую динамику грузоперевозок эксперты объясняют сокращением экспорта-импорта в целом, а также наблюдаемой в последние годы маловодностью сибирских рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Избежать снижения грузоперевозок за навигацию 2023 года не удастся, сказал на пресс-конференции руководитель администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей (обеспечивает движение транспорта на реках Енисейского бассейна в Красноярском крае, в республиках Тыва и Хакасия) Владимир Байкалов. «По нашим предварительным данным, итоговая цифра после всех подсчетов будет в пределах 5,5–5,7 млн т»,— рассказал он. По итогам 2022 года общий объем грузов в Енисейском бассейне превысил 6 млн т, что на 20% больше, чем в навигацию 2021-го, уточнили „Ъ-Сибирь“ в администрации Енисейского бассейна.

В администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, который с этого года объединяет два бассейна — Обской и Обь-Иртышский, сообщили, что за навигацию перевезено 12,5 млн грузов (+2% к показателям 2022 года).

Сокращение объемов перевозок в Енисейском бассейне в 2023 году объясняется тем, что уровни воды в реках были ниже проектных, что привело к необходимости применения ограничений по степени осадки транспортных средств. Это отрицательно повлияло на условия судоходства, комментирует Владимир Байкалов.

Снижение объема грузоперевозок по рекам и притокам отмечает и крупнейший перевозчик в Красноярском крае ООО «Норникель — Енисейское речное пароходство» («Норникель — ЕРП»). Компания в 2023 году перевезла грузов в объеме 3,3 млн т при плане – 3,5 млн т, в 2022 году этот показатель составил 3,7 млн т. Снижение произошло в основном по маршрутам в Норильск в связи с завершением первого этапа комплексного экологического серного проекта ГМК «Норникель», для которого осуществлялась транспортировка оборудования и строительных материалов, рассказала генеральный директор предприятия Ольга Ксанф. Первая очередь «серной программы» за 180 млрд руб. была запущена на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в конце октября.

В числе факторов, влияющих на динамику речных грузоперевозок, эксперты называют и состояние экономики. «Глобально ситуация в России с перевозкой грузов внутренним водным транспортом имеет отрицательную динамику — за девять месяцев 2023 года грузооборот снизился на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года (до 88,5 млн т) на фоне сокращения экспорта-импорта грузов ввиду внешних факторов. Речь идет о запрете на вывоз основных видов грузов — лес, удобрения, нефтепродукты», — отмечает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В Сибири в 2023 году в структуре грузоперевозок традиционно преобладают топливо, производственное оборудование и промышленные товары, что соответствует номенклатуре грузов, перевезенных в 2022 году. Эти виды грузов в общем объеме занимают до 99%, отмечает менеджер по речным грузоперевозкам ООО «Транс Стар Авиа» (Красноярский край) Александр Иванов. Доля потребительских товаров в то же время с каждым годом снижается. Основная причина — сокращение местного населения, считает господин Иванов.

Помимо этого, по данным Минтранса России, на динамике речных грузоперевозок сказываются падение объемов производства, снижение конкурентоспособности речных перевозок из-за ухудшения инфраструктуры внутренних водных путей, рост цен на топливо и отток квалифицированных кадров из отрасли. Как отмечает ведомство, на долю внутреннего водного транспорта в стране приходится менее 2% от общего объема перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта. При этом более 70 % в объеме речных перевозок составляют низкорентабельные грузы.

Лолита Белова