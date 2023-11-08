Погрузка на железной дороге на Ставрополье выросла на 9,8% за 10 месяцев

С января по октябрь 2023 года погрузка на железной дороге в Ставропольском крае составила 5,3 млн т, что на 9,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

За десять месяцев 2023 года погрузка комбикормов выросла относительно аналогичного периода прошлого года в два раза — до 39,3 тыс. т. Погрузка зерна выросла на 43,3% (до 2,2 млн т), продовольственных товаров — на 25,1% (до 79,5 тыс. т).

Погрузка строительных грузов в указанный период снизилась на 6,5% (до 14,8 тыс. т), химических и минеральных удобрений — на 5,9% (до 1,8 млн т), нефти и нефтепродуктов — на 0,6% (712,6 тыс. т).

Анастасия Назарова